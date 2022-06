Krieg in der Ukraine : Landwirtschaftsminister Özdemir ist nach Kiew gereist

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Der Grünen-Politiker ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in die Ukraine gereist. Am Freitag trifft er seinen ukrainischen Amtskollegen Mykola Solskyj. Özdemir geht es vor allem um die Anerkennung von Landwirten in der Ukraine – und um Solidarität. Und: Separatisten verurteilen Ausländer zum Tode. Alle Entwicklungen im Blog.

