Verteidigung gegen Russland Wie Experten die US-Militärhilfe für die Ukraine bewerten

Einzelheiten der Lieferungen sind geheim. Doch was die Ukraine am dringendsten benötigt sind Artilleriegeschosse, um die russischen Truppen am Vorrücken zu hindern, und Flugabwehrraketen, um Menschen und Infrastruktur vor Raketen, Drohnen und Bomben zu schützen. Doch das bedeute nicht zwangsläufig, dass diese Ausrüstung auch am schnellsten geliefert wird, sagt Arachamja. Es komme darauf an, was die USA vorrätig haben.