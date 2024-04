LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine stoppt Ausgabe von Reisepässen an Auslandsukrainer im wehrfähigen Alter

Kiew/Moskau · Der Versand von Pässen an diplomatische Vertretungen der Ukraine im Ausland werde „nicht mehr praktiziert“. Und: Biden kündigt an Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine zu schicken. Alle News im Blog.

24.04.2024 , 21:53 Uhr

(RP)