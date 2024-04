Jens Stoltenberg „Es ist nicht zu spät für die Ukraine zu siegen“

Berlin · Der Nato-Generalsekretär wurde am Donnerstag vom Verein Atlantik-Brücke in Berlin mit dem Eric-M.-Warburg-Preis für besondere Verdienste um die transatlantische Partnerschaft ausgezeichnet. Das sagte er über den Krieg in der Ukraine.

25.04.2024 , 19:48 Uhr

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, bereitet sich bei seinem Besuch beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 «Steinhoff» auf den Mitflug in einem Eurofighter vor. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält angesichts der neuen Militärhilfen für Kiew einen Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland für möglich. „Es ist nicht zu spät für die Ukraine zu siegen“, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Berlin anlässlich einer Preisverleihung. „Mehr Hilfe ist auf dem Weg“, sagte er. Nato will Atomwaffen-Stationierung nicht auf weitere Länder ausweiten Militärische Verbündete Nato will Atomwaffen-Stationierung nicht auf weitere Länder ausweiten Stoltenberg verwies auf die Entscheidung des US-Kongresses, nach monatelanger Blockade der Republikaner neue Milliardenhilfen für die Ukraine freizugeben. Zudem erwähnte er Ankündigungen weiterer Militärhilfen aus Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. „Es liegt nun in unserer Verantwortung, diese Zusagen in tatsächliche Waffen- und Munitionslieferungen umzusetzen“, sagte der Norweger. „Und zwar so schnell wie möglich.“ G7 wollen Krieg zwischen Israel und Iran unbedingt verhindern G7-Außenminister in Italien G7 wollen Krieg zwischen Israel und Iran unbedingt verhindern Der Nato-Generalsekretär wurde am Donnerstag vom Verein Atlantik-Brücke in Berlin mit dem Eric-M.-Warburg-Preis für besondere Verdienste um die transatlantische Partnerschaft ausgezeichnet. Vorige Preisträger sind unter anderen Altkanzlerin Angela Merkel, der ehemalige US-Präsident George H. W. Bush sowie Altkanzler Helmut Schmidt (SPD). Stoltenberg sprach in seiner Rede auch die Unterstützung für Moskau aus dem Ausland an. „China stützt Russlands Kriegswirtschaft“, sagte er unter Verweis auf Halbleiter und andere sogenannte Dual-Use-Güter, die Peking dem Verbündeten liefert. Damit werde Moskau geholfen, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen abzufedern und „mehr Tod und Zerstörung“ in die Ukraine zu bringen. Als Dual-Use-Güter werden Ausrüstung oder Technologie bezeichnet, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden kann. China könne nicht gute Beziehungen mit dem Westen wollen und gleichzeitig einen der größten bewaffneten Konflikte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg befeuern, argumentierte Stoltenberg.

(csan/AFP)