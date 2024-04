Neue US-Hilfen für Ukraine Europas Verantwortung für die Ukraine bleibt

Wichtig ist die Freigabe der US-Hilfen nicht nur, weil Selenskyjs Flehen endlich Erfolg hat. Es ist auch ein Signal des Rückhalts an die ukrainischen Soldaten an der Front und an die gesamte Bevölkerung. Für das späte Frühjahr und den Sommer wird mit weiteren russischen Offensiven gerechnet, und das Drohszenario, Russland zu unterliegen, dämpft zunehmend den Kampfeswillen und die Moral der Menschen. Gerade junge Ukrainer fragen sich, warum sie in diesen Krieg ziehen sollten, wenn es doch an allen Enden an Ausrüstung und damit an der realistischen Perspektive fehlt, den Russen Paroli bieten zu können. Dabei ist die Ukraine nicht nur auf Munition und Luftverteidigung angewiesen, sondern auch auf Personal an der Front. So bitter es ist.