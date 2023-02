Luftalarm während Aufenthalt Biden zu Überraschungsbesuch in Kiew

US-Präsident Joe Biden reiste am 20. Februar 2023 überraschend nach Kiew, kurz vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Bei seinem ersten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des Konflikts traf Biden den ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

US-Präsident Joe Biden (rechts) wird vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj (links) bei seinem Besuch begrüßt.