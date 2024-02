Angriff durch Russland Zwei Jahre Krieg in der Ukraine – eine Chronik wichtiger Phasen

Staatschef Wladimir Putin bezeichnete den Aufstand des Wagner-Chefs Prigoschin im Juli in einer Ansprache an die Nation als Verrat und kündigte Vergeltung an. Die Rebellion war die größte Bedrohung für seine Führung in über zwei Jahrzehnten an der Macht. Prigoschin stirbt kurz darauf im August bei einem Flugzeugabsturz.