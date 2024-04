Nach Zusage von US-Hilfspaket Rufe nach mehr Militärhilfe für die Ukraine reißen nicht ab

Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni mahnte an, in Europa nicht den Fehler zu machen, sich auf den freigegebenen US-Hilfen auszuruhen. „Denn die Blockade einiger US-Republikaner hat gezeigt, dass das bei nächsten Hilfspaketen, die noch fällig werden, wieder genauso laufen kann“, sagte Nanni. Man müsse in Europa jetzt die Grundlagen dafür schaffen, dass man die Ukraine alleine unterstützen könne. Das wesentliche Element dafür sei die sogenannte European Defence Industrial Strategy. „Es geht darum, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten Planbarkeit für die Rüstungsindustrie und Abnahmeverträge zu schaffen, die eine Produktion von Rüstungsgütern in großer Stückzahl ermöglichen“, so die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, und weiter: „Das ist eine große Herausforderung, auch finanziell, aber wir müssen die vorhandenen industriellen Kapazitäten noch besser mobilisieren.“