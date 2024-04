Einladung von Klitschko Hamburgs Bürgermeister Tschentscher überraschend in Kiew eingetroffen

Hamburg stehe weiterhin fest an der Seite der Menschen in Kiew, sagte Tschentscher. Mit seinem Besuch wolle er ein Zeichen der Solidarität setzen. „Wir leisten humanitäre Hilfe und unterstützen bei der Aufrechterhaltung der Versorgung.“ Die Menschen in der Ukraine stellten sich der russischen Aggression mit Mut, Ausdauer und großer Kraft entgegen. „Unsere Unterstützung in der Krise muss fortgeführt werden, bis der Krieg beendet ist und der Wiederaufbau beginnen kann“, sagte er.