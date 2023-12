Politik, Front, Militärhilfen Ukraine - Rückblick auf das Kriegsjahr 2023

22 Monate nach dem Beginn seines Angriffskrieges hat Russland etwa ein Fünftel der Ukraine in seiner Kontrolle, und die etwa 1000 Kilometer lange Frontlinie hat sich in diesem Jahr kaum bewegt. In westlichen Ländern, die der Ukraine im Kampf gegen ihren so viel größeren Gegner mit Waffen und Ausrüstung den Rücken gestärkt haben, bauen sich Frust über die festgefahrene Kriegslage und Widerstände gegen andauernde Hilfen auf.