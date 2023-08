Fragen und Antworten Wie Drohnen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine prägen

Der Bedarf an Aufklärungsdrohnen wird auf ukrainischer Seite mit gut 200 000 Stück pro Jahr angegeben. Zumeist wird dabei auf chinesische Drohnen zurückgegriffen. An der Front sollen dabei täglich 40 bis 45 Aufklärungsdrohnen verloren gehen. Der ukrainische Plan sieht ebenso eine monatliche Produktion von per Livevideo gesteuerten First-Person-View-Drohnen von 10.000 bis 15 000 Stück vor.