KI-Film macht Schreckensszenario auf So könnte es in Deutschland aussehen, wenn die AfD regiert

Wie konnte es so weit kommen? Eine Frage, die die Produzenten Andreas Loff, Behzad Karim Khani und Christian Suhr mit ihrem rund dreieinhalbminütigen Kurzfilm „Oma, was war nochmal dieses Deutschland?“ unweigerlich provozieren. Und auch provozieren wollen. Denn das postapokalyptisch anmutende Zukunftsszenario, das sie mithilfe von künstlicher Intelligenz geschaffen haben, und an dessen Umsetzung auch Prominente wie Luke Mockridge, Atze Schröder und Micky Beisenherz beteiligt waren, ist in erster Linie eine Warnung: So könnte es in Deutschland einmal aussehen, wenn eine Partei wie die AfD die Macht übernimmt.