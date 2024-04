Ukraine-Hilfen der USA Auf der richtigen Seite der Geschichte

Mike Johnson, republikanischer Chef des Repräsentantenhauses, wollte auf der richtigen Seite der Geschichte sein. Und er ist es. Dass er sein Amt für die militärische Überlebenshilfe an die Ukraine riskiert hat, ehrt den unerfahrenen Republikaner an der Spitze des US-Kongresses. Am Ende konnte Johnson es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, Wladimir Putins Angriffskrieg in Europa nichts entgegenzusetzen.