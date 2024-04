Kämpfe in der Ostukraine Fernsehturm im ukrainischem Charkiw nach Angriff teilweise eingestürzt

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist Berichten zufolge bei einem russischen Angriff der Fernsehturm stark beschädigt worden. Auf Videos in sozialen Netzwerken war am Montag zu sehen, wie die Spitze des 240 Meter hohen Turms in die Tiefe stürzt; auch eine Explosionswolke ist zu sehen.