LIVE Ukraine-Liveblog Generalstab in Kiew: Russen wollten ukrainischen Vormarsch verhindern

Kiew · Der ukrainische Generalstab hat die Sprengung des Kachowka-Staudamms im Süden des Landes als russisches Kriegsverbrechen bezeichnet. Ziel sei es gewesen, den Vormarsch der ukrainischen Truppen in der Region zu verhindern, teilte der Stab am Mittwoch in seinem Morgenbulletin in Kiew mit. Alle News im Blog.

07.06.2023, 08:56 Uhr

17 Bilder Kachowka-Staudamm in Cherson gesprengt 17 Bilder Foto: dpa/Uncredited

