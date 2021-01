Fohlenfutter-Ticker : Borussias Pokal-Achtelfinale läuft live im Free-TV

DFB-Pokal-Spiel in Stuttgart terminiert



Borussia muss im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch, den 3. Februar beim VfB Stuttgart ran. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, wie der DFB am Freitag mitteilte, die Partie wird live im Ersten übertragen. Die ARD zeigt am Tag zuvor auch Dortmunds Heimspiel gegen den SC Paderborn im Free-TV. Sport1 zeigt am Mittwoch Schalke gegen Wolfsburg um 18.30 Uhr live.