Ziel war Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen Anklage gegen 16-Jährigen wegen Anschlagsversuchs

„Er ist hinreichend verdächtig, am 17. November 2023 in einem Video, das er in eine Chatgruppe versendet haben soll, die Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags zum Nachteil von Personen, die er als ,Ungläubige‘ bewertete, angekündigt zu haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft. „Ferner soll er mit einem in Brandenburg wohnhaften gesondert verfolgten Mittäter die Begehung eines solchen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen ernstlich vereinbart haben. Sie sollen geplant haben, einen mit Gasflaschen gefüllten Kleintransporter auf dem Weihnachtsmarkt zur Explosion zu bringen.“