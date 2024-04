Sportvorstand über Planungen Diese Absage erteilt Allofs im Transfergebaren von Fortuna

Bleibt also vor allem abzuwarten, wohin die Reise für Fortuna in den kommenden Wochen geht. Doch selbst bei einem möglichen Erfolg sollte man die Vernunft nicht gleich mit beiden Händen über Bord werfen, sondern sich in Erinnerung rufen, wie mühsam es war, sich Schritt für Schritt wieder in die Lage zu bringen, überhaupt über solche Deals sich Gedanken zu machen. Eine Selbstverständlichkeit ist das für einen Verein wie Fortuna in jedem Fall nicht.