Aktion in Mönchengladbach: Fans sammeln Schokokekse für  Eberl, Hecking und den guten Zweck

Borussias Manager verriet, welche Backwaren er gern bei seinen Gesprächen mit dem Trainer knabbert. Fans rufen nun via Facebook auf, Kekse zu schicken.

Max Eberl hat beim Sport1-Doppelpass am Sonntag einige Details aus Borussias Innenleben preisgegeben. So verriet der Sportdirektor, dass es im bis 2023 datierten Vertrag des französischen Stürmers Alassane Plea, der so grandios trifft in Gladbach und sich damit ins Nationalteam geschossen hat, keine Ausstiegsklausel gibt. Heißt: Borussia bestimmt im Falle eines Falles den Preis. Dann erklärte er auch, welches Geheimnis hinter der Eckenvariante beim zweiten der drei Tore in Bremen steckt. Dirk Bremser, der Co-Trainer, habe sie ersonnen. Zudem gab Eberl bekannt, dass er noch in diesem Jahr die Zukunft von Trainer Dieter Hecking klären will, sprich: Alsbald wird es Gespräche über die Verlängerung des bis 2019 datierten Kontrakts des Trainers geben.