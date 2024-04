„Ein bisschen zu viel zum Torwart gespielt“ In welchem Punkt Fortuna-Innenverteidiger Oberdorf selbstkritisch ist

Aufgrund ihres defensiven Fokus trat Fortuna in der Offensive lange Zeit eher zurückhaltend auf, was Oberdorf in seiner umfassenden Analyse freilich nicht unterschlug. „Es war ein Heimspiel, und da ist man normalerweise in der Situation ist, größere Erwartungen zu haben als in einem Auswärtsspiel“, betonte er. „Deshalb ist klar, dass es nicht immer ganz so gerne gesehen wird, wenn man lange tief steht. Aber wir sind bis zum Schluss bei unserem Plan geblieben und haben uns darauf verlassen, dass wir vorne ein Tor schießen.“