Neues Stadtfest-Format in Krefeld Am 13. April kann man in Krefeld beim Kneipenbesuch Stempel sammeln

Das Kollektiv „Eäte, Drenke, Danze“ plant gemeinsam mit der Stadt Krefeld eine Aktion zur Belebung der Innenstadt und zur Unterstützung der lokalen Gastronomie. In Zusammenarbeit mit dem Verein Brotlose Kunst werden am Samstag, 13. April, von 17 bis 22 Uhr fünf Krefelder Lokalitäten durch DJs bespielt. Wer ein Getränk kauft, sammelt in jeder Gastronomie jeweils einen Stempel und erhält mit dem fünften Stempel ein Freigetränk. Die Teilnehmenden sind Dr. Flotte, das Wirtshaus an der Alten Kirche, die Anjuna Bar, das Restaurant im Süden sowie das Gloriette.