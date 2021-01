Der Fall Embolo und das Duell gegen den BVB : Borussias Pressekonferenz mit Trainer Rose im Liveticker

Marco Rose über den morgigen Rückrunden-Auftakt gegen den BVB: "Wir haben in 2021 zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Wir sind in einer guten Verfassung, wie schon relativ häufig in dieser Saison. Die Form war auch in Phasen da, in denen es mal nicht so gut lief. Morgen können wir auch tabellarisch wieder in Regionen stoßen, wo wir gerne hinwollen."