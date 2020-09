Marco Rose über Alassane Plea und Marcus Thuram: "Sie sind weiter als in der vergangenen Woche. Marcus hat im Pokal 30 Minuten gespielt und in Dortmund. Beide haben jetzt auch wieder eine Trainingswoche mehr. Natürlich machen wir dort Schritte nach vorne. Trotzdem befinden wir uns insgesamt in einem Prozess, bei dem wir über Reintegration reden. Aber sie sind auf jeden Fall ein Stück weiter."