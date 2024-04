Nationalspieler nach Blinddarm-OP wieder fit So plant Fortuna-Trainer Daniel Thioune auf Schalke mit Ao Tanaka

Dass Tanaka gleich in die Startelf zurückkehrt, ist unwahrscheinlich, denn Shinta Appelkamp hat in Vertretung des 25-Jährigen zuletzt einen prima Job erledigt. „Ao ist in einer Top-Verfassung gegangen und wurde von Shinta ersetzt, der sich gerade in einer Top-Verfassung befindet“, referierte der Trainer, hielt sich aber alle Möglichkeiten offen. „Ich kann nichts falsch machen, egal, in welcher Konstellation wir am Samstag spielen.“