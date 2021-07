Nicht im Testspiel-Aufgebot : Borussias Michael Lang steht offenbar vor einem Wechsel

Borussia plant Benefizspiel für Hochwasser-OpferAuch Borussia Mönchengladbach will nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein Benefizspiel für die Opfer ausrichten. Das bestätigte der Verein am Freitag gegenüber unserer Redaktion. Ein Ort und ein Termin stünden noch nicht fest, doch die Planungen seien angelaufen. „Viele der betroffenen Gebiete liegen in unserer Nachbarschaft und sind Heimat zahlreicher Borussia-Fans. Ungläubig sehen wir die Bilder und damit das Leid aller Betroffenen. Borussia drückt den Opfern ihre Solidarität aus und wird ihren Teil dazu beitragen, ihnen zu helfen“, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers. Am Donnerstag hatte bereits Borussia Dortmund angekündigt, ein Benefizspiel im benachbarten und von den Unwettern in NRW besonders betroffenen Hagen veranstalten zu wollen.