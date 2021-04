Ex-Gladbacher kommt mit Eintracht Frankfurt : Amin Younes freut sich über Borussias Entwicklung

Nationalspieler Amin Younes gefällt Gladbachs Entwicklung



Amin Younes ist mit Eintracht Frankfurt auf Champions-League-Kurs. Den nächsten Schritt in Richtung Königsklasse wollen er und sein Klub am Samstag mit dem Spiel im Mönchengladbacher Borussia-Park (15.30 Uhr/Sky) machen. Younes war 14 Jahre Borusse, in Gladbach wurde er Profi und feierte am 1. April 2012 mit 18 sein Bundesliga-Debüt, damals unter Trainer Lucien Favre. Doch durchsetzen konnte er sich in Gladbach nicht. Der gebürtige Düsseldorfer freut sich auf die Rückkehr in die alte Heimat.

"Ich verfolge Borussia regelmäßig, weil der Verein immer ein Stück weit ein Zuhause für mich geblieben ist. Ich habe meine ganze Jugend dort verbracht und habe es auch Borussia ein Stück weit zu verdanken, dass ich der Spieler geworden bin, der ich heute bin", sagte Younes im Interview mit Borussias Vereinseite.

Younes lobte zudem die Entwicklung bei seinem Ex-Verein.

Dem 27-Jährigen, den die Eintracht bis 2022 vom SSC Neapel ausgeliehen hat, gefällt die Entwicklung seines Ex-Vereins, den er 2014 verließ. "Ich freue mich, wie positiv sich der Verein entwickelt hat, die Infrastruktur und alles andere. Das ist toll zu sehen, insbesondere Max Eberl kann man da einfach ein Riesenkompliment machen", sagte der siebenmalige deutsche Nationalspieler.