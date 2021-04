Gladbach-Kandidat Erik ten Hag : „Ich bin total glücklich in Amsterdam“

Erik ten Hag: Keine Bundesliga im Sommer



Erik ten Hag ist einer der Trainerkandidaten, mit denen Borussias Manager Max Eberl nach Informationen unserer Redaktion gesprochen hat auf der Suche nach einem Nachfolger von Marco Rose. Der Niederländer schätzt das deutsche Fußball-Oberhaus sehr, wird im Sommer aber wohl nicht dort und somit bei Borussia auftauchen. Das sagte der 51-Jährige am Rande des 1:2 des von ihm trainierten Ajax Amsterdam gegen die AS Rom im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League.



"Ich hoffe, mal in der Bundesliga als Trainer zu arbeiten. Es ist eine supertolle Liga, wo die Verhältnisse ganz eng sind, die Infrastruktur super und die Fan-Kulisse fantastisch ist - wenn Fans in Zukunft wieder in die Stadien kommen dürfen", sagte ten Hag dem Sender "Nitro". Aber auch: "Ich glaube nicht, dass es in diesem Sommer ist. Ich bin total glücklich in Amsterdam."