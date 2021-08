Europa Conference League : Das wäre Borussias Play-off-Gegner gewesen

Robin Knoche von Union Berlin jubelt gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: dpa/Andreas Gora

Liveblog Mönchengladbach Union Berlin kennt nun seinen Gegner in den Play-offs zur Europa Conference League. Die Köpenicker hatten sich am Ende der vergangenen Saison in einem Fotofinish gegen Borussia durchgesetzt im Kampf um Platz sieben.

