Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Die Skulpturenmeile führt auch durch die Gladbacher City. (Archivfoto) Foto: Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Das Wochenende steht an. Der Sonntag soll laut Wetterdienst trocken bleiben, am Samstag ist mit Niederschlägen zu rechnen. Bei milden Temperaturen ist an beiden Tagen ein Aufenthalt im Freien dennoch zu empfehlen. Dafür geben wir Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Luft

Für Erkunder

Wer das Mönchengladbacher Stadtzentrum näher kennenlernen möchte, für den bietet sich eine Tour an der Skulpturenmeile an. Auf öffentlichen Plätzen, an Gebäuden oder in Innenhöfen findet man so manches Kunstwerk. Nicht weniger als 30 Skulpturen sind auf der etwa fünf Kilometer langen Skulpturenmeile verteilt, die sich vom Geroweiheraus über den Abteiberg bis zum Bunten Garten und zurück über die Bettrather Straße, Sandradstraße, Alter Markt zum Geropark erstreckt. Die genaue Route ist unter www.deinmg.de/project/skulpturenmeile/.

Für Kinder

Für Ausflüge mit der Familie lohnt sich der Kiddypark Monte Clamotte am Pongser Kamp 4a. Der Outdoor-Spielplatz bietet Attraktionen wie eine große Hüpfburg, Trampoline und einen Minigolfplatz. Für einen geringen Aufpreis kann auch Go-Kart gefahren werden oder alternativ die kostenlosen Tretcars. Der Kiddypark hat am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet, bei Regen bleibt der Park jedoch geschlossen. Für Kinder (zwei bis 16 Jahre) kostet der Eintritt 6,40 Euro, für Erwachsene 3,60 Euro. Mehr Infos unter www.kiddypark.de.

Lesen Sie auch Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Familien

Der simpelste Tipp kann einer der schönsten sein. Mönchengladbach bietet mit seinen Parks viele Anlaufstellen für die Naherholung. Wie wäre es also mit einem gemütlichen Spaziergang durch den Volksgarten, den Beller Park oder den Tiergarten Odenkirchen? In den Bunten Garten locken zudem die Vogelvoliere und der botanische Garten. Und: In den Parks gibt es natürlich auch Spielplätze.

Für Wanderlustige

Wer nicht nur schlendern, sondern eine klare Route verfolgen möchte, könnte folgende etwa sieben Kilometer lange Wanderstrecke durch den Hardter Wald ausprobieren: Startpunkt ist der Parkplatz Hardter Wald an der Brahmstraße 14. Von da führt der Weg Richtung Lehloher Weg, ehe es bei nächster Gelegenheit links in den Forst geht. Über den Pfad wird der Ungermannsweg erreicht, diesem folgt man bis zur Landstraße, von der man links und anschließend rechts auf den Wacholderweg abbiegt. Am Ende des Weges wird wiederum erst rechts und dann links abgezweigt. An der nächsten Kreuzung geht man links auf den Schlaaweg und am Ende noch einmal rechts. Anschließend führt die Route nach rechts, links und wieder rechts zurück in Richtung „In der Schlaa“. Dort wird erneut rechts abgebogen, Richtung Schlaaweg, wo man dann zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Für Radfahrer