Mönchengladbach : Mags sammelt Altpapier wegen Sturmgefahr ein

Die Stadttochter Mags sammelte am Dienstag wegen der Sturmwarnung auch Altpapierbündel ein. Die waren zuletzt wegen einer Neuregelung stets liegen geblieben. Bürger sollen Bündel, die an der Straße liegen, am besten in Containern oder an den Wertstoffhöfen entsorgen. Von Andreas Gruhn