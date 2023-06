US-Sport kompakt Vegas Golden Knights legen in der Finalserie vor

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL wird 2024 zwei Freiluftspiele an einem Wochenende im MetLife Stadium im Bundesstaat New Jersey austragen. Wie die Liga am Samstag (Ortszeit) mitteilte, treffen die New Jersey Devils am 17. Februar auf die Philadelphia Flyers, einen Tag später steigt die sogenannte „Battle of New York“ zwischen den Islanders und den Rangers.