2. Basketball-Bundesliga Tigers beenden Saison mit einem richtig guten Gefühl

Auch ohne ihre „Imports“ Olivia Nash und Mathilde Aïcha Diop legten die Tigers beim, so Trainer Björn Weber, designierten Zweitliga-Meister aus Rotenburg eine starke zweite Hälfte aufs Parkett. Wie im Hinspiel, in dem sie nach sieben Minuten mit 2:22 zurückgelegen hatten, gerieten sie allerdings auch in Niedersachsen deutlich ins Hintertreffen. In der elften Minute nach zwei Dreiern von Iva Banozic sogar noch knapp mit 21:20 vorne, lief im zweiten Viertel nicht mehr viel. Bis zu den Punkten von Anna Suckstorff zum 37:23 (16.) für die Hurricanes traf für Neuss nur Kim Franze (23:28/14.). Dieser Abschnitt ging mit 7:22 verloren.