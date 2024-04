Fünf Deutsche in den NBA-Play-offs Orlando hofft auf Wagner-Festspiele – Schröder schiebt Frust

Der Letzte im Bunde ist der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein, der in den USA geboren wurde, aber in Quakenbrück spielte und Deutschland bereits bei der U-16-EM vor zehn Jahren vertrat. In der NBA ist er nach einem holprigen Weg bei den New York Knicks in dieser Saison zum Stammspieler gereift. Gegen Philadelphia sollte es für sein Team zum Weiterkommen reichen.