Debüt gegen die Seattle Kraken Wie es der ehemalige DEG-Jugendspieler Szuber in die NHL geschafft hat

Dort traf er auch auf Mathias Niederberger, bislang der ehemalige Düsseldorfer Jugendspieler, der es in Nordamerika am weitesten schaffte. Schon als Teenager ging der Torhüter rüber, spielte erst in der Juniorenliga OHL, später in der American Hockey League (AHL) – wenn man so will, die zweite Liga der NHL. Für die ganz große Bühne reicht es aber nicht. Zwar gingen bereits mehrere DEG-Spieler in die NHL: Alexander Sulzer, Korbinian Holzer, Andreas Martinsen, zuletzt hatte es Maximilian Kammerer (erfolglos) versucht. Aber die waren alle schon Profis, Szuber ist der Erste, der an der Brehmstraße mit dem Eishockeyspielen begann und es von dort aus in die NHL schaffte. Also gratulierte die DEG nun artig bei Instagram.