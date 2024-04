„Er hat ihnen Hähnchen beschert“ Wieso ein NBA-Profi absichtlich zwei Freiwürfe vergibt

Basketball-Profi Boban Marjanovic hat den Fans der Los Angeles Clippers in der NBA eine große Freude bereitet - und das ganz unabhängig vom Spielstand. Der Center der Houston Rockets wusste am Sonntag während des Spiels der Hauptrunde offensichtlich von einer besonderen Aktion. Die Fans in der Arena in Los Angeles erhalten dabei wegen einer Partnerschaft gratis Chicken-Sandwiches, wenn ein gegnerischer Profi im vierten Viertel zwei Freiwürfe nacheinander vergibt.