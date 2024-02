Xantener verfolgt seinen Football-Traum Von den Cleve Conquerors ans amerikanische College

Für alle, die eines Tages einmal American Football professionell spielen möchten, führt kein Weg an einer amerikanischen Universität vorbei. Sport hat am College einen riesigen Stellenwert. Spieler der Football-Teams können kostenlos studieren und bekommen eine Wohnung gestellt. Fast jeder kleine Junge in den USA träumt davon, einmal am College Football spielen zu können. Dort werden die Spieler umsorgt wie in Deutschland nur hoch dotierte Bundesligaprofis. Selten geht dieser Traum in Erfüllung, noch viel seltener schafft es ein Europäer dorthin.