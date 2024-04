Basketball-Oberligisten aus Odenkirchen Die Raiders holen einen knappen Auswärtssieg

Die Odenkirchen Raiders haben in der Oberliga einen glücklichen 82:80-Sieg bei den Südwest Baskets Wuppertal II eingefahren. Mit nur einem Punkt Vorsprung gestaltete Odenkirchen die erste Hälfte: „Es war ein Schlagabtausch“, sagte Raiders-Trainer Pasquale Rendina. Auch das dritte Viertel gewann man nur mit einem Punkt in Front. Nachdem man sich gegen Ende erst noch auf fünf Punkte absetze, kam Wuppertal noch mal heran, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich. „Der Gegner hat ein paar Sekunden vor Schluss noch einen schwierigen Dreier versucht, der glücklicherweise nicht reinging“, so Rendina.