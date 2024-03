Auswahl der College-Spieler Was Sie zum NFL-Draft 2024 wissen müssen

In Stein gemeißelt ist das aber nicht. Durch so genannte „Trades“ können Teams ihr Wahlrecht mit anderen Teams austauschen. So kommt es, dass die Chicago Bears in diesem Jahr an erster Stelle wählen und nicht die Carolina Panthers. Zum vergangenen Draft haben die beiden Teams ihre Auswahlrechte getauscht – 2023 hatte Carolina den ersten Pick. So kommt es, dass die Bears in diesem Jahr zwei Spieler in der ersten Runde auswählen dürfen, denn ihren eigenen Pick (9) halten sich auch noch. Auch die Arizona Cardinals beispielsweise haben durch Trades aus dem Vorjahr zwei Picks in der ersten Runde (4 und 27). Auch am Draft-Tag selber kommt es immer wieder zu Trades.