Mehrere Auffälligkeiten Verdacht auf Wettbetrug – NBA untersucht Raptors-Spiele

Wie unter anderem ESPN berichtet, hätten Unbekannte bei Torontos Heimspielen gegen die Los Angeles Clippers am 26. Januar (Ortszeit) und gegen die Sacramento Kings am 20. März (Ortszeit) mit ungewöhnlich hohe Beträge darauf gewettet, dass Porter unter einer spezifischen Zahl an Punkten, Rebounds, Assists und Dreipunktewürfen bleibt.