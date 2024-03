LeBron James Der König wird nicht müde

Der große Michel Jordan gewann in 13 Jahren mit den Chicago Bulls sechs Titel. Im direkten Vergleich ist er zwar der bessere Scorer, also Punktesammler – James aber ist eindeutig der komplettere und mannschaftsdienlichere Spieler. Seine Erfolge errang und erringt James in einer Zeit, in der der Sport weniger physisch, aber insgesamt auf deutlich höherem Niveau gespielt wird. Sporthistorisch bleibt Michael Jordan trotz alledem und seiner im Vergleich viel besseren Mitspieler unantastbar der „G.O.A.T“, der größte Basketballer aller Zeiten.