Kreutzer über den Huskies-Job „Wenn man denkt, man hat im Eishockey schon alles erlebt, passiert so etwas“

Am Ende war der Last-Minute-Trainerwechsel vergebens: Dis Kassel Huskies unter ihrem neuen Mit-Trainer Daniel Kreutzer haben das sechste Play-off-Finalspiel in der DEL2 vor 4.700 Zuschauern in der ausverkauften Eishalle bei den Eisbären Regensburg 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) verloren, so die Serie in Gänze mit 2:4 verloren und damit als großer Favorit den großen Traum von der Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wie im Vorjahr begraben müssen.