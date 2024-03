NFL Derrick Henry wechselt zu den Ravens

Star-Runningback Derrick Henry verlässt die Tennessee Titans und schließt sich in der Football-Profiliga NFL den Baltimore Ravens an. Über den Deal berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der 30 Jahre alte Henry, einer der prominentesten und begehrtesten Free Agents auf dem Markt, erhält bei den Ravens demnach einen Vertrag über zwei Jahre, der ihm 16 Millionen Dollar einbringen soll. Das Transferfenster in der NFL öffnet am Mittwoch, seit Montag darf offiziell verhandelt werden.