Ex-NFL-Profi Markus Kuhn „Düsseldorf lebt Football wie kaum eine andere Stadt in Deutschland“

Kuhn Auf Social Media sehe ich regelmäßig ein paar Highlights und es wird mehr. Die Strukturen der ELF und die Ambition das Ganze zu professionalisieren, finde ich einen guten Ansatz. Was in den USA auf jeden Fall wahrgenommen wird, sind der allgemeine Vibe und auch die fanatischen Football-Fans in Deutschland. Die Videos von den NFL-Games in München und Frankfurt gehen auch durch die NFL-Community in den USA. Der Fanmarsch der Patriots-Fans in Frankfurt war sogar im US-Fernsehen zu sehen. Diese Begeisterung in Europa, speziell in Deutschland wird auf jeden Fall wahrgenommen.