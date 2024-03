Auch Lions dabei Fünf weitere NFL-Teams mit Marketing-Rechten für Deutschland

In der NFL dürfen Mannschaften nur in ihrem Heimatmarkt Sponsorenverträge eingehen und Marketing-Aktionen starten. Wegen der zunehmenden Internationalisierung der US-Football-Liga mit Hauptrundenspielen auch in England, Deutschland und zukünftig auch Spanien vergibt die NFL seit drei Jahren die Marketing-Rechte für Länder außerhalb der USA. Mit inzwischen jeweils sechs Teams haben Österreich und das Vereinigte Königreich die drittgrößte Nachfrage.