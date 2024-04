Basketball, 2. Liga ProB Play-offs Giants machen das Viertelfinale klar

Die Giants waren gewarnt. Das 78:49 im ersten Achtelfinale der ProB-Play-offs gegen Bayern München II war nicht repräsentativ, denn die Reserve des Bundesligisten trat in Leverkusen ohne ihre jungen Leistungsträger an. Ivan Kharchenkov und Martin Kalu waren aber im zweitem Match im BMW Park dabei und drückten der Partie mit 27 beziehungsweise 17 Punkten ihren Stempel auf. Es half allerdings alles nichts. Die Giants arbeiteten sich über eine starke Defensive ins Spiel und triumphierten letztlich auch aufgrund ihrer Angriffsleistung mit 89:77. Damit steht die Mannschaft von Trainer Hansi Grand im Viertelfinale der Play-offs um dem Aufstieg in die ProA.