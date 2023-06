US-Sport kompakt Überragende Jokic und Murray sorgen für Denver-Führung

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

06.06.2023, 07:19 Uhr

Nikola Jokic dominierte mit 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists. Foto: dpa/Kyle Terada

Basketball: Überragende Jokic und Murray sorgen für Denver-Führung Nikola Jokic und Jamal Murray haben die Denver Nuggets als kongeniales Duo zur 2:1-Führung in den NBA-Finals gegen die Miami Heat geführt. Beide Topstars brachten es beim 109:94-Auswärtssieg jeweils auf ein Triple Double. Die Kombination hatte es in Finalspielen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bislang noch nicht gegeben. Der Serbe Jokic dominierte mit 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists. Der kanadische Spielmacher Murray kam auf 34 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. „Es war bei weitem die beste Leistung, die sie als Duo in ihren sieben gemeinsamen Jahren gezeigt haben“, sagte Nuggets-Trainer Michael Malone, dessen Team noch zwei Siege zum Titelgewinn braucht. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Miami, das in Jimmy Butler (28 Zähler) seinen besten Akteur hatte, besitzt in der Nacht zum Samstag erneut vor den eigenen Fans die Chance, auszugleichen. Basketball: Suns trennen sich von Paul 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Der 12-malige NBA-Allstar Chris Paul muss sich offenbar ein neues Team suchen. Wie mehrere US-Medien berichten, steht eine Trennung der Phoenix Suns vom Star-Spielmacher bevor. Zuletzt hatte die Franchise aus Arizona den früheren Lakers-Meistertrainer Frank Vogel als neuen Headcoach verpflichtet. Vogel scheint nicht auf Paul zu setzen, der das Spiel der Suns bislang lenkte. Der Point Guard jagt mit 38 Jahren noch immer seinen ersten NBA-Titel. Phoenix war in diesem Jahr im Viertelfinale der Play-offs an den Denver Nuggets gescheitert.

(RP/SID/dpa)