Kein Abstieg Kassel scheitert – Augsburg bleibt in der DEL

Hauptrundensieger Kassel musste sich in der Best-of-seven-Serie mit 2:4 geschlagen geben. In Spiel sechs setzte es in Regensburg ein 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Auch der überraschende Trainerwechsel brachte den Schlittenhunden nicht den gewünschten Effekt. Erst am Montag hatten sich die ambitionierten Hessen von Chefcoach Bill Stewart getrennt. Für den Routinier übernahmen U20-Coach Sven Valentini und Ex-Nationalspieler Daniel Kreutzer.