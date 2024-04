Jetzt geht es ins Abstiegsfinale TuS Hilden verliert in der Verlängerung

TuS Hilden – Barmer TV 71:74 n.V. (65:65, 34:32). Das letzte Meisterschaftsspiel vor eigenem Publikum entpuppte sich für die TuS-Basketballer als Spiegelbild einer durchwachsenen Saison. Auch diesmal lieferten die Hildener einer Mannschaft aus dem oberen Tableau einen beherzten Kampf, standen am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da. Kleinigkeiten gaben den Ausschlag, wie jene Konzentrationsfehler in der Verlängerung, als die Barmer routiniert ihren Stiefel herunterspielten, während die Gastgeber versuchten, die Wuppertaler ein weiteres Mal in die Velängerung zu zwingen. Zweimal übernahm Marcus McLaurin in den letzten fünf Minuten Verantwortung und traf von der Dreier-Linie, sein dritter Versuch jedoch verfehlte sogar den Ring – ein „Airball“, wie die Basketballer sagen. In den letzten zwölf Sekunden ließen die Gäste dann nichts mehr anbrennen.