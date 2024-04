DEB-Team nimmt Fahrt auf Vize-Weltmeister feiern Torfestival, Peterka kommt

Im Hier und Jetzt will auch Peterka mit zur WM in Tschechien (10. bis 26. Mai). Beim offiziellen Saisonabschluss in Buffalo kündigte der 22-Jährige an: „Ja, ich werde spielen.“ Bestätigen wollte Kreis die Teilnahme des besten Stürmers der letzten WM aber noch nicht: „Erst wenn er in Ausrüstung vor mir steht, kann ich sagen: Er ist hier.“ DEB-Sportdirektor Christian Künast sei noch in „Verhandlungen“ mit den Sabres, die Grünes Licht geben müssen.