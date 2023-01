US-Sport kompakt Seider glänzt mit drei Assists für Detroit

NBA-Spitzenreiter Boston Celtics hat das dritte Spiel in Serie verloren. Gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein kassierte der Rekordmeister am Donnerstagabend ein 117:120 nach Verlängerung. Schon gegen die Miami Heat und die Orlando Magic hatten die Celtics zuletzt einen Sieg verpasst und an Vorsprung in der Eastern Conference eingebüßt. Auf die Philadelphia 76ers hat das Team nun noch einen knappen Puffer.